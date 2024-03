Neutrik etherCON TOP Airtight

Compatibles en termes de dimensions et d’esthétique avec les connecteurs xlrCON et powerCON, ces embases de type D au format etherCON surprennent par leur légèreté. Elles sont en effet construites dans un matériau composite. Faisant partie de la gamme TOP (pour True Outdoor Protection), elles sont conçues pour une étanchéité complète entre l’extérieur et l’intérieur du produit.

Même si le capuchon d’étanchéité est absent ou ouvert, elles conservent une protection sans compromis en IP65 ou IP67. Avec ses trois choix de connecteurs intérieurs (RJ45 radial, RJ45 axial et connecteur IDC), les produits sont polyvalents, garantissent une sécurité de connexion maximale et un fonctionnement fiable. De plus, elles supportent 100 W de PoE. Pour les fabricants de luminaire, l’etherCON TOP maintient les spécifications d’étanchéité à l’air, garantissant des performances constantes dans les conditions de test de production les plus rigoureuses.