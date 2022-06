Neutrik, pour les gros câbles

La série powerCON True1 Top Large offre une connexion directe en rallonge sans coupleurs, la certification selon les normes secteur en vigueur et une protection extérieure IP65 et UV. Les câbles extérieurs professionnels ont souvent un diamètre extérieur supérieur à 12 mm, et ne fonctionnent pas aisément avec la série True1 Top actuelle. Cette lacune est désormais comblée et fonctionne avec des diamètres de câble allant jusqu’à 16 mm. ■