Neutrik vous invite à venir découvrir la série de connecteurs True1 Data aux JTSE 2026, au Dock Pullman, stands 018-019. Développée à partir de la plateforme Unicorn, cette gamme comprend les connecteurs etherCON True1, mediaCON True1 et opticalCON True1, pour les connexions RJ45 (CAT6A), USB-C (5G) et fibre optique (Duo). Les connecteurs reposent sur une plateforme commune intégrant un boîtier compact et une protection contre les agressions extérieures, selon la classification TOP (True Outdoor Protection) de Neutrik. Leur format est également adapté aux espaces d’intégration restreints.