Ecler rebaptise sa gamme de mélangeurs d’installation SAM en SAMI et lui donne une esthétique plus moderne. Mais ces modèles restent les alliés des installations fixes, avec toujours la même polyvalence et la même fiabilité. Que vous optiez pour le SAMI-402, SAMI-603, SAMI-612 ou le SAMI-702BT, vous retrouvez une gestion ultra-flexible des entrées Mic/Line, un contrôle de tonalité à trois bandes, une fonction Talkover pour une gestion fluide des priorités, le Bluetooth intégré sur le SAMI-702BT et un port Mute pour s’intégrer aux systèmes de sécurité. Avec ce nouveau nom et une touche de modernité, les SAMI confirment leur statut de référence pour les installateurs et intégrateurs en quête de simplicité et d’efficacité.