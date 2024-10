L’Alchemy Pro est une lyre Fresnel motorisée conçue pour des applications théâtre ou TV. Sa source LED custom six couleurs, sa lentille Fresnel haute qualité et son zoom 10 à 36° proposent un flux lumineux de 8 800 lm avec une étale uniforme, des blancs aux fortes valeurs d’IRC, de R9 et de TLCI (98, 95 et 96), et une fidèle reproduction des couleurs saturées et des nuances pastel. Pour chacune des 100 macros de couleurs, il est possible d’ajuster la saturation de façon linéaire afin de retrouver les teintes des gélatines classiques associées aux lampes halogènes ou à décharge. Entièrement conçue et fabriquée en Italie chez DTS et garantie trois ans.