La CiX6-V de Blaze Audio est une enceinte coaxiale full-range certifiée IP55, adaptée aux environnements commerciaux en intérieur comme en extérieur. Elle est équipée d’un woofer de 6,5” et d’un tweeter de 1”, avec une dispersion symétrique de 100° x 100°, assurant une couverture sonore homogène. Son design triangulaire breveté autorise une installation affleurante dans les coins ou contre les murs, sans support visible ni câbles apparents. Fonctionnant en 8 Ω ou en ligne 70/100 V, elle convient à diverses configurations. Pour une extension dans les basses fréquences, elle peut être associée aux caissons C8S ou C12S du même fabricant.