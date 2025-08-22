sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Blaze CiX6-V

22 Août 2025 | News Son

255 SONO MAGAZINE NEWS MID CIX6BLAZE

La CiX6-V de Blaze Audio est une enceinte coaxiale full-range certifiée IP55, adaptée aux environnements commerciaux en intérieur comme en extérieur. Elle est équipée d’un woofer de 6,5” et d’un tweeter de 1”, avec une dispersion symétrique de 100° x 100°, assurant une couverture sonore homogène. Son design triangulaire breveté autorise une installation affleurante dans les coins ou contre les murs, sans support visible ni câbles apparents. Fonctionnant en 8 Ω ou en ligne 70/100 V, elle convient à diverses configurations. Pour une extension dans les basses fréquences, elle peut être associée aux caissons C8S ou C12S du même fabricant.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...