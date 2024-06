Ce blinder à effets LEDs allie technologie de pointe et ingéniosité artistique. Grâce à sa petite taille, son indice IP65 et son esthétique élégante, le SŌL I s’intègre à toute scène ou événement, offrant un potentiel créatif illimité. En utilisant de simples interconnexions, des adaptateurs filetés, des supports et des accessoires, les concepteurs peuvent relier le SŌL I à d’autres appareils ou dispositifs, élargissant ainsi de manière exponentielle les options créatives. À utiliser comme blinder à une, deux ou quatre cellules ou connecté à d’autres appareils pour obtenir un panneau d’effets, créer des réseaux de blinder linéaires, des formes personnalisées et bien plus encore. Les possibilités sont infinies.