Ce projecteur LED RVBAL multispectral à faible bruit est conçu pour des applications telles que les tournées, les événements en direct, le théâtre et la production télévisuelle. Il s’agit d’une évolution de Sinfonya, notamment en ce qui concerne la qualité de l’optique et la gestion des couleurs, ainsi que le fonctionnement silencieux, même à pleine puissance. Rhapsodya présente une puissance de sortie doublée (24 000 lm) par rapport à Sinfonya, et sa technologie de pointe introduit de nouvelles fonctionnalités sur les plans focaux, les effets, le positionnement en pan tilt, les filtres, les couleurs, le bruit, le contrôle de la source LEDs, l’optique…