La ControlGo de Prolights est une unité de pilotage DMX multifonction pour un univers. Cet outil portable de type

« couteau suisse » intègre également un émetteur/récepteur LumenRadio (CRMX + CRMX2 + W-DMX) pour piloter directement en DMX HF les projecteurs disposant de cette fonction, un outil de management RDM, un enregistreur de trames DMX et une télécommande déportée pour les derniers projecteurs de la marque. C’est un contrôleur lumière très simple et facile à manier grâce à son interface utilisateur via un écran tactile couleurs 5’’, une série de boutons physiques pour les accès rapides et la navigation, et quatre encodeurs rotatifs rétroéclairés RVB.