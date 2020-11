Du 1er au 3 décembre, Ateliers Algam Entreprises

Du 1er au 3 décembre 2020, Algam Entreprises organise des ateliers en ligne dédiés à l’intégration audio et vidéo. Cet événement, diffusé en direct, sera l’occasion de retrouver leurs équipes, qui partageront leurs expertises et leurs conseils sur des sujets liés aux installations audiovisuelles.

Au programme :

– Présentation des nouveautés

– Partage des bonnes pratiques

– Échanges avec les spécialistes AV d’Algam Entreprises

Ces ateliers seront interactifs et vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions en temps réel.

Planning des ateliers en ligne

Mardi 1 Décembre

11H00 : “Algam Entreprises à vos côtés sur le marché de l’intégration” / Durée : 20 mn

> Avec Didier Perez (Directeur Algam Entreprises), Véronique Audic (Directrice Intégration) et Antoine Toublanc (Directeur des achats)

Didier, Antoine et Véronique vous présenteront comment les équipes d’Algam Entreprises vous accompagnent durant toutes les étapes de vos projets d’intégration AV.

11H20 : “De la huddle room à la salle de conférence : comment optimiser son installation ?” / Durée : 25 mn

> Avec Philippe Hautemaison et Ludovic Sardnal (Ingénieurs d’applications)

A la suite et sans transition, nos spécialistes Philippe et Ludovic vous présenteront une sélection de solutions dédiées à la visioconférence.

14H00 : “Nouveautés Audac” / Durée : 30 mn

> Avec Olivier Chevalier (Ingénieur d’applications)

Innovantes et compétitives, découvrez toutes les nouveautés de la marque Audac : la solution tout-en-un MFA, l’amplificateur en réseau AMP203 ainsi que les enceintes ALTI, KYRA et LINO.

Mercredi 2 Décembre

11H00 : “Nouveautés Shure” / Durée : 30 mn

> Avec Philippe Hautemaison et Ludovic Sardnal (Ingénieurs d’applications)

Découvrez les dernières solutions Shure : le microphone linéaire MXA710, l’enceinte de plafond en réseau MXN5-C, le bouton de mute en réseau MXA-MUTE ainsi que le système sans fil numérique SLX-D et le poste de conférence MXC605.

14H00 : “SLX-D et les autres familles HF dans les applications d’intégration” / Durée : 30 mn

> Avec Ludovic Sardnal et Romain Dambrine (Ingénieurs d’applications)

Notre spécialiste HF, Ludovic, et mixage, Romain, vous présenteront les solutions sans fil adaptées aux différents types d’applications et environnements.

17H00 : “Les antennes HF : Où ? Comment ? Pourquoi ? “ / Durée : 30 mn

> Avec Ludovic Sardnal et Romain Dambrine (Ingénieurs d’applications)

Ludovic et Romain introduiront les grands principes de la HF et mettront en lumière les bonnes pratiques pour une installation réussie.

Jeudi 3 Décembre

11H00 : “Nouveautés QSC Systems” / Durée : 45 mn

> Avec Philippe Hautemaison (Ingénieur d’applications)

Découvrez les nouveautés QSC Systems : les derniers processeurs audio, vidéo et de contrôle natifs Core Nano et Core 8 Flex ainsi que l’écosystème Q-SYS.

14H00 : “Parcours d’un projet d’intégration AV : du besoin à la réalisation” / Durée : 40 mn

> Avec Jacques Vimbert (Directeur études et projets) et Antoine Toublanc (Directeur des achats)

Jacques et Antoine dérouleront toutes les étapes d’un projet d’intégration AV et leurs spécificités.

17H00 : “Nouveauté Allen & Heath AHM64 : la matrice audio repensée” / Durée : 20 mn

> Avec Bruno Dabard (Ingénieur d’applications)

Découvrez AHM64 d’Allen & Heath, la matrice de processing audio 64×64 qui s’appuie sur un écosystème complet et évolutif avec les modules d’Entrées/Sorties et les solutions Dante.

Pour participer, cliquez sur ce lien :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXiTI_RsBTPRN95kZa9h8yv6KLV6fddx_S600J7v-Y0WlO3g/viewform ■