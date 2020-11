Conférence : Visioconférence : le nouvel Eldorado ? – Mardi 24 novembre à 16h00

A l’occasion des JTSE Online, retrouvez en streaming dans l’espace SONO Mag la conférence

Visioconférence : le nouvel Eldorado ?

Plus en détails :

De l’avis de nombreux spécialistes du travail dématérialisé, la situation sanitaire et ses conséquences en termes de changements d’habitudes de travail ont fait faire un bond de deux ans à la France dans l’appropriation des outils numériques permettant les échanges à distance.

Alors que Zoom et Teams sont pour ainsi dire devenus des noms communs, de nombreux fabricants de matériel audiovisuel mettent en avant leurs solutions innovantes pour téléconférence, pour répondre à l’afflux de demande des utilisateurs.

Le marché en plein essor de la visioconférence ne constituerait-t-il pas pour les intégrateurs et techniciens une opportunité à saisir ?

Durée : 1 heure

Intervenants :

Philippe Hautemaison – Shure/Algam

Éric Moutot, modérateur

Jean-Philippe Blanchard, Directeur Général Adjoint Audiopole, spécialiste des produits ClearOne – Audiopole

Philippe Agus, Business Development Manager, Sennheiser

L’ensemble des conférences des JTSE Online sera rediffusée en replay sur leur site dès le 30 novembre. ■