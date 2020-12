Freevox distribue AFMG

Avec la volonté de développer leurs services dédiés aux intégrateurs audiovisuels, prestataires, bureaux d’études AV et acoustiques, tout en complétant l’offre de produits destinée au domaine de la mesure et de la simulation, la marque AFMG arrive chez Freevox.

AFMG est un éditeur des logiciels pour la simulation (EASE, EASE EVAC, EASE FOCUS) et la mesure électro-acoustique (SYSTUNE, EASERA), utilisés pour la conception de systèmes de sonorisation, l’audit acoustique de lieux ou le réglage de systèmes de diffusion.

Freevox apporte ainsi ses ressources au développement de ces outils indispensables à l’étude de projets audiovisuels, l’audit acoustique de lieux et la mise en œuvre de systèmes, en plus d’un support technique géré par Thibaud Mézard, responsable des études et projets audio, en charge de ces logiciels depuis plus de dix ans.

Pour accompagner la marque et ses utilisateurs dans l’exploitation de ses solutions, Freevox déploiera également dans les prochaines semaines un programme de formation en ligne. Les premières sessions concerneront le logiciel EASE FOCUS et le logiciel EASE et seront dispensées en français. ■