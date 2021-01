Kit d’extension USB pour plateaux AV

MSolutions lance le MS6U41A, un kit d’extension USB qui étend les capacités de bande passante pour les applications audiovisuelles (studios, espaces de réunion, salles de cours, etc.).

Disponible immédiatement, le kit USB MS6U41A répond aux exigences émergentes en matière de transmission USB. Il est parmi les premiers à étendre à la fois une source de données USB-C et quatre appareils compatibles USB 3.0, y compris les caméras, sur des distances allant jusqu’à 100 mètres via un seul câble réseau.

Le MS6U41A ajoute à ces fonctions des capacités audio bidirectionnelles et de transmission de données supplémentaires comme la transmission de deux canaux audio entre l’émetteur et le récepteur et ce dans les deux sens, tandis que les fonctions de relais série RS-232 et d’alimentation bidirectionnelle par câble assurent la connectivité à distance pour les systèmes de visioconférence.

En plus des caméras, la capacité d’extension compatible USB 3.0 du MS6U41A prend en charge les écrans tactiles, les tableaux d’affichage dynamique, les disques durs, les contrôleurs de jeu, les périphériques audio USB, les imprimantes, les scanners et les HID (Human Interface Devices). Ses quatre canaux USB 2.0 offrent une compatibilité USB 3.0 pour la connectivité KVM (Kernel-based Virtual Machine) de plusieurs périphériques USB sur la liaison. La proposition de valeur tout-en-un est renforcée par un déploiement plug-and-play qui ne nécessite aucun logiciel ou pilote externe. ■