La plate-forme immersive de musique électronique live à 360° CLUBBING VR lance des tournages avec des contenus haute-définition 8K à 360°, offrant la possibilité, entre autres, de vivre n’importe quel DJ Set depuis chez soi. Cette immersion visuelle et auditive, est réalisée via la vidéo 360°, un format obtenu à partir d’une caméra sphérique. L’environnement est intégralement enregistré à 360° grâce aux différents objectifs qui composent la caméra, et le point de vue de la caméra devient votre point de vue dans l’expérience, grâce à un casque de réalité virtuelle, le Quest 2.