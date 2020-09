AUDIOPOLE DISTRIBUE LES AMPLIS LEA

Connectés et prévus pour tout type d’installation, les amplificateurs de la série Connect intègrent un serveur web et une liaison Wi-Fi pour un accès facile au paramétrage et aux réglages du DSP. Grâce à un système d’auto-surveillance, l’ampli peut alerter l’utilisateur en cas de problème et, avec le cloud Lea, l’accès peut s’effectuer de n’importe où. La gamme est déclinée avec une version Dante et offre de 80 à 3 000 W par canal. L’application Web UI permet de visualiser l’état de chaque canal de tous les amplis connectés : niveau de sortie, statuts, température, accès aux réglages, générateur, filtres, limiteur et égalisation. Grâce à l’alimentation PoE de la carte réseau, un ampli est accessible même éteint ! ■