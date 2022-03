Du nouveau sur Yamaha ADECIA Wireless Solution￼

ADECIA Wireless Solution est basée sur les microphones sans fil de la série RM-W.

La série RM-W est composée de quatre microphones sans fil : deux modèles de surface (le RM-WOM omnidirectionnel et le RM-WDR directionnel cardioïde) et deux versions à col de cygne (le RM-WGL avec col de cygne de 30cm et le RM-WGS avec col de cygne de 15cm). Les microphones fonctionnent avec le point d’accès sans fil à huit canaux RM-WAP-8, qui dispose d’un contrôle Dante et d’une alimentation PoE fournie par un seul câble réseau. La solution ADECIA sans fil utilise la norme DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) et la bande de fréquence de 1,9 GHz, ce qui réduit les risques de conflits de bande passante et rend la communication stable et claire.

ADECIA est utilisée avec les produits de conférence professionnels Yamaha existants (y compris le processeur de salle RM-CR, les enceintes VXL 1-16P et le switch réseau SWR2311-10G) pour configurer rapidement et facilement des systèmes de téléconférence de haute qualité dans des salles de conseil, salles de classe, ou encore des espaces de bureaux ouverts et les amphithéâtres.

Le traitement du signal numérique (DSP) évolué, comprenant annulation de l’écho et déréverbération, permet de maintenir la meilleure qualité vocale dans tout le système.

L’assistant de configuration de l’interface Web permet de coupler les microphones, d’acheminer l’audio et de gérer d’autres éléments du système en guidant les utilisateurs à travers un processus d’installation simple.

Tous les microphones sans fil de la série RM-W offrent aux utilisateurs une autonomie d’environ 20 heures de fonctionnement en continu à partir d’une charge complète de la batterie. La station RM-WCH-8 permet de charger simultanément jusqu’à huit microphones de la série RM-W.

“Avec ADECIA Wireless Solution et les systèmes de microphones sans fil RM-W, nous continuons à étendre la famille des solutions de téléconférence ADECIA. Nous nous sommes fixés un objectif clair : offrir la meilleure qualité sonore professionnelle, avec une installation et une configuration faciles pour les conférences d’affaires, quel que soit l’espace intérieur”, explique Marcus-Michael Müller, Manager Sales & Marketing Unified Communications chez Yamaha Music Europe. “Mais ce n’est pas tout. En plus des solutions ADECIA qui fournissent la meilleure qualité de son en un minimum de temps, nos partenaires peuvent créer des systèmes de conférence personnalisés avec les microphones de la série RM et d’autres équipements Yamaha Pro Audio.”

Les produits ADECIA Wireless Solution seront disponibles au deuxième trimestre 2022 via les partenaires intégrateurs de systèmes spécialisés Yamaha et via des distributeurs dédiés dans toute l’Europe. ■