Algam Entreprises Digital Week 2022￼

Actualités, nouveautés produits, conseils techniques… Suite au succès de la précédente édition, avec près de 150 inscrits, rejoignez Algam Entreprises du 29 au 31 mars 2022 lors de l’Algam Entreprises Digital Week.

Pendant trois jours, vous retrouverez des experts dans les domaines de l’audio et de la vidéo. Ils vous présenteront les dernières innovations des marques que représentées par le distributeur et aborderont différents sujets tels que le réseau, le traitement des signaux audio, le mixage, les systèmes HF ou encore la captation vidéo. Plusieurs partenaires seront présents, avec notamment les spécialistes Shure, Netgear et Panasonic.

Programme

Mardi 29 mars

11H00 | Actualité Algam Entreprises et tour des nouveautés produits / Durée : 30 mn

Avec Didier Perez (Directeur Algam Entreprises), Antoine Toublanc (Directeur Adjoint Algam Entreprises), Philippe Hautemaison (Ingénieur d’applications systèmes d’intégration) et Bruno Dabard (Ingénieur d’applications diffusion et mixage).

Didier et Antoine vous présenteront dans un premier temps les actualités d’Algam Entreprises. Vous retrouverez les ingénieurs d’applications dans la deuxième partie de la session, consacrée aux nouveautés produits : QSC, Audac et Allen & Heath.

14H00 | Les règles d’or des réseaux audiovisuels et les solutions proposées par les switches AV Netgear / Durée : 40 mn

Avec Philippe Hautemaison (Ingénieur d’applications systèmes d’intégration), Thomas Marchal (Chef produits Vidéo) et notre invité Diadié Traoré (SMB Sales Manager France chez Netgear).

Philippe et Thomas mettront en exergue les différentes contraintes rencontrées dans les réseaux audiovisuels. Diadié Traoré, SMB Sales Manager France chez le nouveau partenaire Netgear, présentera les solutions de la marque ainsi que leurs bénéfices.

16H00 | Allen & Heath et QSC : comment choisir sa matrice DSP ? / Durée : 30 mn

Avec Jacques Vimbert (Directeur études et projets) et Vincent Le Floch-Prigent (Chef produits Audio).

Après une brève introduction des matrices Allen & Heath et QSC proposées dans le catalogue Algam Entreprises, Jacques et Vincent s’appuieront sur des exemples concrets d’applications pour vous aider à choisir la meilleure solution en fonction des types de projets.

Mercredi 30 mars

11H00 | SSL Quick Mix Challenge / Durée : 30 mn

Avec Romain Dambrine (Ingénieur d’applications Touring, MAO et Broadcast).

Qui a dit que les consoles Solid State Logic étaient compliquées à exploiter ? L’ingénieur d’applications Romain vous prouve le contraire et vous propose un mix brut en un temps record – tout en expliquant la philosophie de la marque anglaise.

14H00 | Optimisation d’un système HF : le bilan de liaison / Durée : 35 mn

Avec Ludovic Sardnal (Ingénieur d’applications HF et captation) et Thomas Delory (Channel Manager chez Shure France).

Dans la continuité de la session “Les antennes HF : Où ? Comment ? Pourquoi ?”, organisée lors de la précédente AE Digital Week, Ludovic revient cette fois-ci sur le bilan de liaison HF. Il sera accompagné de Thomas Delory, Channel Manager chez Shure France.

Jeudi 31 mars

11H00 : dLive, l’écosystème évolutif / Durée : 25 mn

Avec Bruno Dabard (Ingénieur d’applications diffusion et mixage).

Depuis leur introduction en 2015, les solutions hardware et software de l’écosystème dLive sont en perpétuelle évolution. Bruno vous fera le tour de cet univers développé par Allen & Heath et répondra aux questions fréquemment posées.

14H00 : Aide aux choix des nouvelles caméras PTZ Panasonic / Durée : 30 mn

Avec Thomas Marchal (Chef produits Vidéo), Julien Dulaurent (Project Manager chez Panasonic Business France), Audrey Allaire (Sales Engineer chez Panasonic Business France) et Guillaume Briot (Field Marketing Manager chez Panasonic Business France).

A la fin de l’année 2021, Panasonic a annoncé le renouvellement de leur gamme de caméras PTZ. Quelle caméra pour quelle application ? Le chef produits Vidéo Thomas, et l’équipe Panasonic Business France, vous orienteront sur les meilleurs choix technologiques pour répondre à la question.

Toutes les sessions seront interactives et vous aurez la possibilité de poser vos questions en temps réel.

