CONTACT intègre NOVELTY

NOVELTY est heureux d’annoncer l’intégration de la société CONTACT au sein de la famille.

Implantée depuis bientôt 30 ans sur cinq sites en Normandie, CONTACT est experte en Service Technique Événementiel dans le domaine du son, de l’éclairage, de la distribution électrique, de la structure et de l’image au service de la communication d’entreprise et de toutes manifestations culturelles, événementielles, sportives, citoyennes….

L’équipe CONTACT est composée de 30 salariés permanents et environ 100 intermittents réguliers qui œuvrent sur des événements variés, de Audi à Louis Vuitton, en passant par Papillons de Nuit, le Normandie Horse Show, le Festival Grandes Marées, les Jeux Équestres Mondiaux ou le symposium des Télécoms à Cuba, Pékin ou Rio de Janeiro…

Cette nouvelle agence CONTACT by NOVELTY bénéficiera de toute l’infrastructure technique, logistique et administrative de NOVELTY, pour devenir une plateforme importante sur la Région Normandie.

La richesse des compétences de l’ensemble des collaborateurs et leur engagement vont nous permettre d’envisager de nouveaux développements dans la région pour répondre aux attentes de nos clients.

CONTACT et son équipe seront désormais rattachés à NOVELTY sous la direction inchangée de Félix LEGEARD, avec Olivier HAGNERÉ Directeur Général et Jacques de La GUILLONNIÈRE Président.

« Rejoindre le Groupe Novelty-Magnum-Dushow à ce moment précis de son histoire constitue pour CONTACT une belle opportunité de continuer l’aventure commencée il y a bientôt 30 ans. Autour de Félix, une équipe engagée, performante et enthousiaste à l’idée de pouvoir travailler en réseau et en synergie pour être toujours plus à l’écoute de ses clients et accroître son expertise. Une équipe porteuse de valeurs humaines fortes qui apportera au Groupe une solide connaissance du marché régional normand et une image de qualité reconnue auprès d’une large clientèle tant dans le domaine de la prestation-location que de l’intégration. L’aspect humain et la similitude d’approche dans les process de travail ont été des facteurs déterminants dans notre décision de rapprochement avec NOVELTY », soulignent Philippe et Frédérica, fondateurs de CONTACT dont l’objectif était de transmettre un bel outil de travail à leur fils Félix ainsi qu’à toute leur équipe de permanents et d’intermittents.

Contact : Félix LEGEARD | Directeur | +33 6 79 56 05 19 | felix.legeard@contact-ste.com ■