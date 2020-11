Conférence : Tracking vidéo, lumière, son et machinerie – Mardi 24 novembre à 14h00

A l’occasion des JTSE Online, retrouvez en streaming dans l’espace SONO Mag la conférence :

Tracking vidéo, lumière, son et machinerie : un nouvel outil au service de la scénographie ?

Plus en détails :

Vidéo, lumière, son et plateau, dans l’univers du spectacle et de l’événement, le tracking constitue une nouvelle palette transversale au service de la création scénographique. Quelles sont aujourd’hui les possibilités du tracking ? Quels protocoles pour interfacer les différents maillons de la chaîne ? Opérateur tracking, un nouveau métier ?

Durée : 1 heure

Intervenants :

Vincent Bouquet, chef produits – Robe Lighting France (voir le profil)

Éric Moutot, modérateur (voir le profil)

Mathieu Delquignies, Education & application support – d&b audiotechnik (voir le profil)

Paul Cales, président et fondateur – Naostage (voir le profil)

Pour accéder à la conférence en streaming, cliquez sur lien. Rendez-vous aujourd’hui à 14 heures !

L’ensemble des conférences des JTSE Online sera rediffusée en replay sur leur site dès le 30 novembre. ■