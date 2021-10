AMS – la boutique de Pièces détachées en ligne

AMS élargit son offre de maintenance en proposant, aux professionnels, l’accès à de nombreuses pièces détachées directement sur sa boutique en ligne.

Depuis toujours AMS entretient et répare le matériel audio, éclairage, vidéo et levage. Le service est désormais plus ouvert et s’étend à travers tout le territoire par le biais de la vente à distance.

Graisse haute température jusqu’à 300°C, triac BTA40-700B, goupilles de sécurité, serres-câble, bouchons DMX, diaphragmes, … la liste est grande, non exhaustive et les produits proposés sont tous adaptés aux métiers du théâtre, du spectacle et de l’événementiel.

https://amstechnique.com/

contact@amstechnique.com ■