Backloc intègre Novelty et devient BBS AZUR￼

L’activité Backline prend de l’ampleur chez Novelty ! Après l’annonce de l’intégration de la société BBS Backline dans la grande famille Novelty, le Groupe Novelty-Magnum-Dushow est heureux d’annoncer que Backloc rejoint à son tour le groupe pour devenir BBS Azur.

Créée en 2005 par Gilles Laguionie dans le sud-est de la France, la société Backloc est bien implantée sur la côte d’azur pour la location de Backline à destination des festivals, prestataires techniques, agences événementielles, producteurs de spectacles…

L’équipe Backloc devenue BBS AZUR est désormais rattachée à Novelty sous la direction inchangée de Gilles Laguionie, avec Olivier Hagneré, Directeur Général, et Jacques de La Guillonnière, Président.

Par cette nouvelle croissance externe, le Groupe Novelty- Magnum-Dushow poursuit son développement pour répondre aux attentes des artistes français et internationaux à travers ses agences à Paris, Bordeaux, Cannes, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse, Valence, Barcelone, Bruxelles, Dubaï, Dammam, Doha, Londres, Madrid, Marrakech, Monaco et Riyad. « Cette union est pour nous nous une suite logique dans l’accompagnement de nos clients historiques et ceux à venir. Nous partageons les mêmes valeurs et sommes heureux de devenir l’antenne BBS pour tout le sud-est de la France » explique Gilles Laguionie, Directeur de BBS Azur. ■

Contact : Gilles LAGUIONIE | Directeur | +33 6 13 94 59 37 | g.laguionie@bbsbackline.com