FVS et MID annoncent leur rapprochement

Les sociétés FVS, grossiste spécialiste en solutions audiovisuelles, et MID, distributeur exclusif de 30 marques audio, annoncent leur rapprochement à travers une prise de participation de FVS dans le capital de MID. Le renforcement des liens qui existaient déjà entre ces deux sociétés 100% françaises depuis de nombreuses années permet de créer une synergie forte de leurs compétences et de leurs offres produit respectives.

Les clients de FVS bénéficieront de toute l’expertise des spécialistes audio de MID, ainsi que de leur catalogue produit composé de 30 marques distribuées en exclusivité. De son côté, MID pourra bénéficier de l’expérience et du savoir-faire de FVS dans son activité de grossiste, et s’appuyer sur son équipe commerciale afin d’accroitre la visibilité de son offre.

Pour Jacques Vincent, Directeur Général de FVS : « Ce rapprochement nous permet de compléter notre offre avec un portefeuille de marques audio exclusives, parfaitement complémentaires à celles de FVS, et nous apporte un faisceau de compétences qui vient idéalement compléter notre BU d’experts solutions. Cette prise de participation nous permet d’offrir ainsi à nos clients des solutions audiovisuelles encore plus complètes et pertinentes.»

Pour Nicolas Granval, Directeur Associé de MID : « C’est une nouvelle étape pour MiD et surtout un nouveau challenge pour notre équipe. FVS nous offre la possibilité de partager notre passion pour l’audio et nous allons tout mettre en œuvre pour que notre savoir-faire se transmette aux équipes FVS. Et tout cela sans renier notre ADN : rapide, efficace et surtout très sympa ! ». ■