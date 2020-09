Communiqué de presse – SEINEP

Le Syndicat des entreprises internationales de négoce en Electronique Professionnelle, renouvelle sa gouvernance et entame sa mue. Evangéline Pirot (Audio-Technica France) en assure désormais la présidence et pourra compter sur les compétences métiers et le dynamisme d’Arnaud Leschemelle (CSI Audiovisuel) élu Vice-Président du Pôle Audiovisuel et de François Vorms (Canon Medical Systems France SAS) élu Vice-Président du Pôle Médical. Alain Richer (D&B Audiotechnik France) est élu Administrateur.

Paris, le 3 septembre 2020

Un nouveau Bureau pour le SEINEP

Mme Pirot, élue présidente lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er septembre 2020 et qui succède à André Zagury, a pour ambition de développer les actions et la visibilité du SEINEP, dans la diversité de ses métiers, avec le soutien des membres du Bureau.

La diversité, force du SEINEP

Le nouveau Bureau a acté la structuration du SEINEP autour de pôles métiers. Ces pôles refléteront la spécificité des activités des adhérents tout en renforçant les actions sectorielles et les synergies internes.

L’Alliance des Professionnels de l’Audiovisuel, du Spectacle et de l’Evènementiel, dont la présidence a été confiée à Arnaud Leschemelle, portera les actions du pôle audiovisuel. Alain Richer et Evangéline Pirot siègeront au Bureau de l’APASE, qui a déjà initié de nombreuses actions pour porter les demandes du secteur : échanges avec les ministères de l’Economie et la Culture, réunion de travail au MEDEF…

Le pôle Médical, présidé par François Vorms, aura pour tâche de développer les actions en faveur des entreprises du matériel médical : développement des compétences, sécurité… Il pourra s’appuyer sur des adhérents représentatifs du secteur : Fujifilm France, Pentax Medical, Karl Storz Endoscopie, Olympus France, Agilent Technologies… M. Vorms est par ailleurs Vice-Président Trésorier du SNITEM.

Ces pôles pourront s’appuyer sur la FICIME, dont Mme Pirot devient membre du Conseil d’Administration. Ainsi, tout en conservant leur agilité et leur représentativité sectorielle, ces pôles et le SEINEP bénéficieront de la visibilité et du statut d’une fédération établie et reconnue, autant que de l’expertise des services proposés aux adhérents (Social, Technique, Hygiène et Sécurité, Douane…).

A propos du SEINEP :

Le SEINEP affilié à la FICIME, crée en 1984, regroupe des sociétés commercialisant des produits de haute technologie –importateurs ou filiales françaises de groupes étrangers- dans les domaines de l’équipements audio et vidéo professionnels et broadcast, la sécurité et la sûreté, incluant la vidéosurveillance, les appareils de diagnostic médical, l’instrumentation et la mesure électronique, les composants électroniques actifs et passifs.

Contact : Jean-Marie Le Guen, Secrétaire Général, 01.44.69.40.77, leguen@ficime.fr, http://www.ficime.com/syndicats/seinep/■