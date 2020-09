Pour son édition 2020, le SATIS devient le SATIS TV et propose sa chaine événementielle dédiée au secteur.

Au cours de quatre jours d’émissions, le SATIS TV développera un aperçu des tendances de l’industrie audiovisuelle, broadcast, cinéma, communication et intégration avec des programmes live et différés, des reportages sur site, des interviews autour de sujets techniques et créatifs (cinéma, documentaire, animation), des workshops (présentations produits). La colonne vertébrale de la chaîne s’appuiera sur les conférences du salon, élément fédérateur initial.

Les outils de networking via le site web et l’application mobile IOS et Android favoriseront les rencontres entre les participants (matchmaking, live tchat et rendez-vous en visioconférence possibles).

Entièrement gratuit, l’accès au SATIS TV et à ses outils de networking seront disponibles uniquement aux accrédités.

