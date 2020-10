Nous avons publié dans notre numéro SONO Mag n°463 d’octobre, le programme des conférences des JTSE 2020 ainsi qu’une interview du directeur du salon, Jean-François Thomelin. Depuis cet entretien réalisé au début du mois de septembre, les mesures sanitaires prises par le gouvernement ont une fois de plus, bouleversé l’organisation de ce type de manifestation. Les organisateurs des JTSE, ont alors récemment pris la décision de reporter l’édition 2020 dite « en présentiel », à 2021. Toutefois, les JTSE nous informent qu’une alternative numérique sera proposée au travers de JTSE Online, une plate-forme intégrée à leur nouveau site Internet. Chaque exposant bénéficiera d’un espace numérique où présenter ses produits, tutoriels, ou encore communications vidéo. Elle permettra également une mise en relation directe entre visiteurs et exposants grâce à un système de prise de rendez-vous. La plateforme dont les contenus seront remplis progressivement par les exposants au cours des prochaines semaines, est d’ores et déjà accessible à l’adresse https://jtse.fr/exposants/

Le sujet du maintien des conférences en ligne est actuellement à l’étude, vous pourrez consulter cette nouvelle organisation très prochainement sur le site www.sonomag.fr ■