Conférence : Professionnel.le.s du spectacle, se former pour mieux exister ? – Mercredi 25 novembre à 11h00

A l’occasion des JTSE Online, retrouvez en streaming dans l’espace SONO Mag la conférence

Professionnel.le.s du spectacle, se former pour mieux exister ?

Plus en détails :

En 2020, de nombreux professionnel.le.s du spectacle et de l’événementiel se sont retrouvé.e.s sans emploi, et avec des perspectives de retour à une activité “normale” difficilement évaluables.

Souvent spécialisé.e.s, les technicien.ne.s du spectacle ont pris conscience de leur dépendance au volume d’activité de leur cœur de métier. Comment est-il possible, via l’acquisition de nouvelles compétences, de protéger son activité professionnelle d’une situation de crise telle que celle de 2020 ?

Durée : 1 heure

Intervenants :

Éric Moutot, modérateur (voir le profil)

Olivier Dufresne, gérant de centre de formation – Oliverdy (voir le profil)

Terence Briand, Ingénieur du son / Formateur / Coordonnateur pédagogique – Whiti Audio (voir le profil)

Pour accéder à la conférence en streaming, cliquez sur lien. Rendez-vous aujourd’hui à 11 heures !

L’ensemble des conférences des JTSE Online sera rediffusée en replay sur leur site dès le 30 novembre. ■