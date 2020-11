Organisées en partenariat avec SONO Mag, les conférences JTSE Online seront diffusées les 24 et 25 novembre, de 11h à 17h en streaming Facebook Live, puis en replay sur leur site dès le 30 novembre.

Pour découvrir le programme détaillé, cliquez ici.

Mardi 24 novembre

11h00 – 12h00

Réseaux convergents audio, intercom, vidéo et données : rêve ou réalité ?

14h00 – 15h00

Tracking vidéo, lumière, son et machinerie : un nouvel outil au service de la scénographie ?

16h00 – 17h00

Visioconférence : le nouvel Eldorado ?

Mercredi 25 novembre

11h00 – 12h00

Professionnel.le.s du spectacle, se former pour mieux exister ?

14h00 – 15h00

Design lumière, vidéo et scénographie / Angèle Brol Tour

16h00 – 17h00

Master class – Jean Lyonnet mixe Ibrahim Maalouf

Cliquez sur ce lien pour accéder aux conférences en streaming le moment venu.

Les JTSE Online – la plate-forme numérique du salon est d’ores et déjà fonctionnelle et sera accessible jusqu’au 31 mars 2021. Découvrez toutes les nouveautés produits des exposants, qui alimentent au fur et à mesure leurs stands en contenu, et n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec les experts de chaque société. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici ! ■