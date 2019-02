Pilote Films présente Hugo Minon, qui, malgré son jeune âge, a déjà bien « roulé sa bosse » et s’est forgé une solide expérience de terrain au sein d’entreprises telles qu’Overline, Tapages & Nocturnes ou encore Canal+. Hugo vient renforcer le support technique Broadcast et interviendra donc au côté de Julien et Olivier.

Pour le contacter : hugo@pilotefilms.com