Digital Cleanup Day 2023

La 4ème édition du Digital Cleanup Day aura lieu du 13 au 18 mars 2023. À l’occasion de la journée mondiale du nettoyage numérique, partout en France, des milliers de citoyens sont invités à nettoyer leurs données et à offrir une seconde vie à leurs équipements numériques pour prendre conscience de leurs pratiques et tendre vers des usages plus durables.

Le numérique est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’extraction des matières premières et la fabrication d’équipements représentent 70 à 80% de l’empreinte environnementale. Cette empreinte contribue fortement au réchauffement climatique, à l’épuisement des ressources et à l’effondrement de la biodiversité. Face à ce constat alarmant, le Digital Cleanup Day souhaite créer les conditions d’une prise de conscience globale de l’impact environnemental du numérique en déployant une action de sensibilisation au Numérique Responsable, fédératrice et conviviale. Cet événement permet d’engager concrètement le premier pas, grâce à différents moyens d’actions accessibles pour tous, afin de d’initier une démarche de réduction de l’empreinte environnementale.

Depuis 2020, l’Institut du Numérique Responsable et le World Cleanup Day – France co-portent le projet. L’édition 2022 a enregistré 1 686 Digital Cleanups (Données et Equipements), c’est 3,3 fois plus qu’en 2021. Les organisateurs ont fait vivre l’événement et touché plus de 430 000 personnes. Au total : 1 924 To de données qui ont été supprimées, 5 472 kg de DEEE* ont été collectés pour être recyclés et 2 298 appareils fonctionnels ont été récupérés pour être reconditionnés.

Agir pendant le Digital Cleanup Day

Digital Cleanup Données : Atelier de nettoyage des données numériques (fichiers bureautiques, photos, applications…) et désencombrer vos équipements (ordinateurs, tablettes, téléphones portables…) pour prolonger la durée de vie de vos équipements numériques et se sentir plus léger.

Digital Cleanup Réemploi : Atelier d’allongement de la durée de vie des équipements numériques fonctionnels qui dorment dans vos tiroirs, afin de pouvoir les réutiliser, les réparer ou les donner.

Digital Cleanup Recyclage : Mettre en place un point de collecte dans votre organisation, afin de valoriser vos équipements en fin de vie (traitement et valorisation des DEEE) grâce à des écoorganismes locaux.

Pour organiser un (ou plusieurs) Digital Cleanup(s), il suffit de se créer un compte sur le site du Digital Cleanup Day pour avoir accès à l’ensemble des ressources pour structurer, communiquer, et animer ses actions. L’organisateur devra référencer son Digital Cleanup pour que des participants le rejoignent (si l’événement est public) et pour que les résultats puissent être comptabilisés pour le bilan national.

Pour participer à un Digital Cleanup existant, il suffit de se rendre sur la carte ou l’annuaire prévu à cet effet pour intégrer l’événement qui vous convient. Les participants pourront uniquement rejoindre les Digital Cleanups publics, ouverts à tous.

www.worldcleanupday.fr ■