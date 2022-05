100% de contenu original : l’exception SONOMag

« La liberté de la presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas. » Ce fier slogan de l’hebdomadaire Le Canard enchaîné a une portée universelle, du moins dans les pays où la notion de liberté de la presse a un sens.

Droit de s’exprimer, d’informer, de critiquer… la liberté de la presse impose aussi des devoirs. Elle engage celles et ceux qui l’exercent à respecter une déontologie. Une publication de presse ne diffuse en son nom que des informations recueillies et vérifiées par ses équipes.

La rédaction de SONO Mag est régulièrement sollicitée par des services de communication pour publier des articles « tout faits », avec le texte et les photos, les titres, les exergues et tout ce qu’il faut pour que cela ressemble à un vrai reportage. Et en plus, c’est fourni gratuitement et libre de droit, la bonne aubaine.

Certains magazines et sites Web choisissent, sans vergogne, de diffuser ces publi-reportages. Ils indiquent rarement la provenance du contenu, et signent parfois même les pages en leur nom. C’est pour le moins malhonnête, et quoi qu’il en soit totalement illégal pour un titre de presse.

Dans SONO Mag, seules les news, clairement identifiées comme telles, sont logiquement issues des communiqués de presse de la profession. Chaque reportage, chaque test, chaque dossier, chaque banc d’essai, chaque tutoriel est un contenu original qui a été rédigé à la demande du comité de rédaction du magazine.

Bien que nécessitant des moyens importants, ce choix est immuable. C’est pour SONO Mag la garantie d’une précieuse indépendance, celle de choisir ses sujets, et celle de donner librement son avis.

Nous sommes fiers de cette ligne de conduite. Au point que, symboliquement, vous retrouverez désormais régulièrement dans les articles des photos où, telle la coccinelle de Gotlib, apparaîtront les auteurs de SONO Mag en plein travail.

L’équipe SONO Mag ■

Sur la photo, une interview de Patrick Moch, Nicolas Faguet et Sébastien Gryspeert par Éric Moutot, dans le foyer de la Comédie-Française. Article publié dans le numéro SONO Mag 479, de mai 2022.