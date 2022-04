EES s’implante près de Marseille

L’équipe EES annonce l’ouverture de sa nouvelle agence dans le sud de la France.

Travaillant en étroite collaboration avec la marque ASD et fort de plus de 30 années d’expertise, les agences EES vous accompagnent techniquement pour répondre à vos besoins en échafaudages et en structures. EES est présent principalement dans les secteurs de l’événementiel, du spectacle ainsi que du cinéma, et met à la disposition de ses clients, en location comme à l’achat, du matériel répondant aux dernières normes et aux standards de qualité.

L’équipe d’EES Sud vous attend et est impatiente de vous aider à réaliser vos plus beaux projets, vous proposant un accompagnement complet.

EES Sud – 1655 av. de la Méditerranée – Bât C5 – 13180 GIGNAC LA NERTHE – Tel : 04 42 79 80 54 – Contact : jordan.thiery@ees.fr – Site web : www.ees.fr ■