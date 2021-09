emmanuelle neau, chargee d’affaires esl – secteur ile de france

ESL est heureuse d’accueillir à nouveau Emmanuelle Neau en tant que chargée d’affaires pour le secteur Île-de-France.

D’abord assistante commerciale, chargée de l’administration des ventes chez ESL pendant neuf ans pour la région parisienne, Emmanuelle a toujours eu pour priorité la réactivité et le service client. Elle va désormais venir à votre rencontre afin de vous accompagner dans vos projets et vous présenter l’offre et les solutions proposées par ESL. Pour cela, elle sera assistée de Guillaume Killian, commercial sédentaire ÎDF et alliée à Denis Berranger, commercial itinérant ÎDF.

« C’est une joie pour moi de retrouver ma famille ESL, société avec laquelle je partage les mêmes valeurs : professionnalisme, satisfaction client, bienveillance. Je suis également ravie de retrouver les clients avec lesquels je collabore depuis des années et de découvrir leur environnement de travail. Chargée d’affaires est une suite logique de mon parcours chez ESL, je suis heureuse et enthousiaste de relever ce nouveau défi ! »

Emmanuelle Neau – Chargée d’affaires ÎDF

Mobile : 06 74 98 52 87

E-mail : emmanuelle@esl-france.com

Guillaume Killian – Commercial sédentaire ÎDF

Tél. : 04 99 13 38 53

E-mail : guillaume.killian@esl-france.com ■