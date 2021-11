ESL présente son film d’entreprise

Depuis le début de l’année 2020, ESL occupe de nouveaux locaux, à St-Jean-de-Védas, toujours à proximité de Montpellier. Toutes leurs activités sont désormais regroupées sur 4000 m2 composés de bureaux modernes, d’une grande capacité de stockage et de quatre ateliers spacieux et équipés pour accompagner dans les meilleures conditions leurs projets de développement…

Comme une vidéo vaut mieux que mille mots, ESL vient de réaliser un film d’entreprise qui présente l’ensemble de ses savoir-faire, ses ateliers et ses services. On y découvre notamment le tout nouveau service Support intégration qui propose des solutions adaptées et personnalisées pour les projets d’envergure et les installations de prestige : éclairage de salle, illuminations dynamiques, mises en lumière architecturales indoor et outdoor, projets muséographiques, décorations & ambiance…

Pour visionner la vidéo, cliquez sur ce lien :

https://www.youtube.com/watch?v=HQWDOxhNzEM ■