Structures à aluminium bas carbone

MOBILTRUSS utilise à partir de la TRIO 290, des tubes aluminium bas carbone REDUXA 4.0.

Le processus de production de l’aluminium est énergétiquement l’un des plus exigeants. L’extraction de l’aluminium à partir de la bauxite nécessite près de dix fois plus d’énergie que la fabrication d’acier. Cela soulève beaucoup de questions quant à l’impact environnemental, surtout que l’aluminium est aujourd’hui le deuxième métal le plus utilisé dans le monde.

L’aluminium de marque REDUXA 4.0 provient de fonderies situées en Norvège où le processus complet de création d’aluminium est contrôlé dans tous ses aspects afin de réduire la consommation d’énergie ainsi que les émissions d’oxyde de carbone dans l’environnement. Cela se traduit par la génération d’un maximum de 4,0 kg d’équivalents CO2 par kilogramme d’aluminium pendant tout le processus. C’est un pas vers des structures en aluminium plus écologiques.

La réduction de l’empreinte carbone du matériau résultant de l’exploitation minière, du raffinage et de la production d’aluminium professionnelle et contrôlée est vérifiée par le DNV-GL conformément à la norme ISO 14064.La marque est engagée depuis 2015 dans un processus visant à réduire leur empreinte carbone par un rapatriement massif des productions, une amélioration de la durabilité des produits et l’amélioration des matières premières, à compter de des prochaines productions. ■