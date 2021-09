Le Groupe Novelty-Magnum-Dushow est heureux d’annoncer qu’à compter du 1er septembre 2021, Fa Musique devient Novelty Auvergne-Rhône-Alpes.

Fa Musique, implantée à Lyon et Valence depuis une quarantaine d’années, sera désormais rattachée à Novelty France, sous la direction inchangée de Frédéric Kerdekachian, avec Olivier Hagneré Directeur Général et Jacques de La Guillonnière Président.

Cette agence bénéficiera de toute l’infrastructure technique, logistique et administrative de Novelty, pour devenir un hub important sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes et proposer une offre technique audiovisuelle complète sur les cinq métiers historiques du Groupe : sonorisation, éclairage, vidéo, structure et distribution électrique.

Il est important de souligner la qualité et l’engagement des équipes en place qui continueront de proposer leurs services avec compétence et talent.

« Répondre aux attentes de nos clients partout en France avec la même qualité et la même écoute est un beau challenge. Convaincu de la force d’un réseau, je suis heureux que Fa Musique rejoigne Novelty et amène en région Rhône-Alpes cette belle dynamique. Notre équipe, qui a su durant 40 ans se forger une solide image de qualité et de sérieux, est enthousiaste et prête à ouvrir cette nouvelle page de notre histoire lyonnaise » confie Frédéric Kerdekachian.

« Nous nous réjouissons d’accueillir les équipes de Fa Musique et d’élargir ainsi l’offre des services en région pour nos clients historiques » ajoute Olivier Hagneré. ■