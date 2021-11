Le SATIS dévoile les lauréats de ses trophées 2021

Pour la septième édition de ses Trophées, le SATIS a réinventé sa compétition afin d’être plus en phase avec plusieurs problématiques importantes pour l’industrie.

En plus des quatre catégories emblématiques, cinq catégories ont vu le jour : Communication AV (écran, projecteur, automation …), Intégration (broadcast ou audiovisuel), Prix de l’initiative écologique, Futur et R&D, Prix Innovation et Création… Parmi les 87 candidatures, neuf trophées et six coups de coeur du jury viennent d’être attribués à des produits, services et intégrations qui renouvellent particulièrement l’approche des industries des médias et de l’Entertainment.

Les lauréats ont été choisis par l’équipe des journalistes des rédactions de Sonovision et Mediakwest dans une liste de 87 candidats finalistes. « En ces temps de convergence de l’audiovisuel et de l’IP, la créativité des entreprises de la filière et les innovations sont légion. Il n’a donc pas été simple de sélectionner les entreprises récompensées dans une liste où start-ups et entreprises leaders se côtoyaient. Nous tenons particulièrement à exprimer notre admiration aux jeunes pousses françaises qui tirent leur épingle du jeu avec beaucoup de talent ! », souligne Stephan Faudeux, directeur du Satis et fondateur de Génération Numérique. Vive l’innovation au service de la création !

Les Lauréats :

Production et Tournage : Kairos de Panasonic présenté par VISUAL IMPACT France

Postproduction : Apollo de FRANCE TELEVISIONS

Diffusion & Distribution : Okast Channels d’OKAST.TV

Service : Production à distance à domicile de BOB – BOÎTE A OUTILS BROADCAST

Communication AV : Clickshare Conférence de BARCO

Intégration – broadcast ou audiovisuel : CGI Openmedia de CGI France

Prix de l’initiative écologique : Accompagnement Réduction Carbone de WORKFLOWERS

Futur et R&D : Base Camp de Otonohm en partenariat avec ATOHM BATTERY

Prix Innovation & Création : Ndi 5 de Newtek en partenariat avec 3D STORM

Les Coup du Coeur du Jury :

– Adx5d de Shure présenté par ALGAM ENTREPRISES

– BACKDROP de MULTICAM SYSTEMS

– ESPOT Paris de CVS

– Green Management – Road To Zero de SONY

– Ikast Rights de IKAST présenté par OKAST.TV

– Infrastructure IP Pour Radio France de BCE France

Ces lauréats remportent une présentation vidéo de leur produit / service tournée durant le SATIS à retrouver sur les sites Mediakwest ou Sonovision ainsi que la diffusion d’une bannière sur le site d’un des deux magazines durant deux semaines avec le logo « Trophées SATIS 2021 ». Venez découvrir les Lauréats durant les deux jours du SATIS les 9 & 10 Novembre aux Docks de Paris.

Pour les trouver, levez les yeux et suivez les étoiles !

Le détail des Lauréats est à découvrir sur le site du SATIS.

Un trophée 2021 plus écoresponsable

Pour accompagner la nouvelle approche des Trophées, l’organisation a souhaité offrir un nouveau trophée plus respectueux de l’empreinte carbone. Ce Trophée, en chêne massif, a été designé et produit par Bertrand Busson spécialiste de l’impression 3D. Il sera remis aux lauréats à l’ouverture du salon, vous pourrez donc le découvrir sur les stands dès le 9 novembre au matin !

Les accréditations visiteurs sont ouvertes et l’entrée est gratuite.

https://www.satis-expo.com ■