Le SEINEP accueille Shure France parmi ses adhérents￼

Le SEINEP, syndicat des entreprises internationales de négoce en électronique professionnelle, compte désormais un adhérent supplémentaire avec l’arrivée de la société Shure France.

Avec l’adhésion- officialisée lors de l’AG annuelle du syndicat- d’un fabricant mondialement reconnu et à l’histoire riche dans le secteur de l’audio sans fil, l’organisation professionnelle accueille un renfort de poids qui lui permettra de poursuivre ses actions de promotion des activités et intérêts des entreprises du secteur.

Le SEINEP poursuivra en particulier, avec le soutien des équipes de Shure en France et à l’international, ses activités relatives aux fréquences utilisées par les équipements sans fil professionnels. Le syndicat avait été particulièrement actif sur ce sujet lors de l’attribution du dividende numérique aux réseaux télecoms, mobilisant l’ensemble de l’écosystème audio pro- et en particulier les utilisateurs- et rappelant l’importance de ces équipements dans l’organisation et la diffusion d’évènements sportifs ou spectacles culturels.

L’organisation de la prochaine Conférence Mondiale des Radiocommunications remet le sujet sur le devant de la scène et le SEINEP continuera de porter la voix de ses adhérents et partenaires dans ce cadre.

En parallèle, Shure France intègre, en tant qu’adhérent du SEINEP, l’Alliance APESA qui regroupe une trentaine de fabricants et distributeurs de matériel scénique, audiovisuel et évènementiel. Par ce biais, la représentation de ces activités, particulièrement fragilisées par les crises successives récentes, se trouvera renforcée auprès des pouvoirs publics.

Pour Evangéline Pirot, Présidente du SEINEP, « Accueillir une société de renommée mondiale telle que Shure est à la fois une chance pour le SEINEP et la reconnaissance du travail engagé depuis l’origine, pour promouvoir notre industrie et les intérêts de ses adhérents, en particulier sur le sujet des fréquences sur lequel nous nous étions déjà mobilisés avec l’ensemble des partenaires lors du précédent dividende numérique. »

Pour Prakash Moorut, Global Head of Spectrum and Regulatory Affairs de Shure “La question des fréquences a besoin d’être abordée collectivement, de manière coordonnée au niveau européen. En agissant directement auprès des gouvernements, des organisations comme le SEINEP contribuent à protéger les acteurs de la culture, en général. Et c’est précisément parce que chez Shure, nous nous sentons investis d’une mission vis-à-vis des artistes, des équipes techniques et des producteurs, que nous nous engageons aujourd’hui plus que jamais aux côtés du SEINEP et de ses adhérents pour la défense des fréquences ».

Pour en savoir plus, le SEINEP vous donne rendez-vous le 22 novembre prochain à 14h pour une table ronde “PMSE, évènements sportifs et spectacles : les fréquences au cœur des enjeux”, dans le cadre des JTSE 2022 (au Learning Center, 1er étage des Docks Pullmann), avec la participation de Eric Fournier (ANFR), Mouna Benamar (Paris2024) et Jean-Christophe Pakel (Expert fréquences).

https://jtse.fr/event/pmse-evenements-sportifs-et-spectacles-les-frequences-au-coeur-des-enjeux/ ■