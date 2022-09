L’équipe ESL s’agrandit

ESL accueille Olivier Métral en qualité de technico-commercial itinérant sur le secteur Nord Est de la France.

Après avoir travaillé pendant 10 ans dans des laboratoires industriels, Olivier s’est reconverti il y a trois ans dans le commerce pour être au contact des clients, notamment dans la distribution de produits et services dans l’outillage et l’électricité. Passionné depuis toujours par le monde du spectacle et la lumière, il a souhaité en faire son métier. Nous lui souhaitons la plus belle des réussites.

Olivier Métral : « La double compétence d’ESL, distributeur et fabricant d’éclairage, m’a immédiatement séduit. C’est une offre très complète et l’aspect « fabrication sur mesure » est un point essentiel qui permet de se démarquer et de proposer une solution adaptée à la demande du client. J’ai aussi beaucoup apprécié l’accueil et la bonne ambiance dans les locaux d’ESL ainsi que la diversité des clients à rencontrer. »

Olivier Métral – Technico-commercial itinérant – Secteur Nord Est – Mobile : 07 61 66 95 94 – E-mail : olivier.metral@esl-france.com ■