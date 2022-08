Lyon : 8ème Rencontres de Réditec, lundi 19 septembre 2022￼

Comment faire équipe autour d’un projet ? Quelles sont les bonnes pratiques du manager et du managé ? Quelles sont les nouvelles techniques de management ? Depuis plusieurs années et notamment depuis la crise sanitaire, les métiers de la technique sont en transformation. Les notions d’équipe et de “faire équipe” sont devenues cruciales pour aller au-devant des défis qui attendent les équipes des structures culturelles. Nous ne sommes plus seulement responsables technique, administrateur(trice), secrétaire général(e)… mais sommes-nous tous managers ? Autant de questions passionnantes qui seront abordées lors de ces 8ème Rencontres, aux côtés de spécialistes du management, de sociologues et de professionnels de la culture.

Programme de la journée

9h-9h30 : accueil café / 9h40-11h : Où en sommes-nous du management dans le spectacle vivant ? / 11h15-12h30 : tables rondes / 12h30-14h : déjeuner / 14h-16h30 : ateliers : déclinaison en petits groupes des thèmes des tables rondes de la matinée / 17h : clôture et synthèse de la journée

Inscription

L’intégralité de la journée sera en présentiel uniquement. Des actes numériques seront accessibles suite à la rencontre.

Inscription : https://my.weezevent.com/8emes-rencontres-reditec-1

Date limite d’inscription : 5 septembre 2022

Contact : aura@reditec.org

Sondage

Afin de nourrir les échanges et avoir un état des lieux concret, un sondage est mis en place auprès des participants. Analysés par une sociologue – Micha Ferrier-Barbut – les résultats seront communiqués lors des Rencontres.

8e Rencontres de Réditec, lundi 19 septembre 2022 de 9h à 18h aux Subsistances de Lyon, 8 bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon. ■