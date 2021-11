Musicora du 19 au 21 novembre 2021 à La Seine Musicale

Après une fréquentation record de 13 375 visiteurs en 2019 et une année d’absence en 2020 en raison de la crise sanitaire, Musicora, « Le Grand Rendez-Vous de la Musique et des Musiciens », sera les 19, 20 et 21 novembre 2021 à La Seine Musicale, en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine.

Musicora proposera durant ces trois jours, un programme riche en rencontres, concerts, conférences et ateliers. Une zone d’exposition composée de Villages thématiques offrira également aux visiteurs une nouvelle expérience avec les exposants, afin de comprendre et d’appréhender au mieux la pratique musicale sous toutes ses formes.

Après Ibrahim Maalouf, Marianne James, André Manoukian et Richard Galliano, Jean-François Zygel, pianiste compositeur et improvisateur, est le nouveau parrain de Musicora.

Musicien complet, formé au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où il fonde en 2002 la classe d’improvisation au piano, Jean-François Zygel est connu du grand public aussi bien pour sa virtuosité instrumentale et sa créativité musicale que par son incroyable talent pour l’initiation à la musique classique.

Sa créativité se nourrit de toutes les expressions actuelles (cinéma, vidéo, danse, théâtre etc.) tout en s’appuyant sur la rigueur et l’exigence de l’héritage classique.

Ses projets mêlent improvisation, composition et répertoire, avec comme principaux ports d’attache cette saison La Seine Musicale, dont il a été nommé artiste associé, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse et la Philharmonie Luxembourg, où il est en résidence pour la septième année consécutive.

TARIFS : 12 € / jour – PASS 3 JOURS : 30 € – TARIF RÉDUIT : 6 € / jour – ENTRÉE GRATUITE : Enfants de moins de 12 ans et Professeurs de musique

