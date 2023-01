NOVELTY a annoncé la signature d’une négociation exclusive avec la société NEWLIGHT en Italie. Basée à Milan, New Light est prestataire technique en éclairage, sonorisation, vidéo, structure scénique, avec un parc de références matériels très similaire à celui des différentes agences du Groupe. Le Groupe Novelty-Magnum-Dushow souhaite ainsi poursuivre la politique d’accompagnement de ses clients dans les villes de forte croissance à l’international, et notamment à Milan où NOVELTY travaille déjà régulièrement pour les Fashion Weeks. La direction et les équipes de New Light resteront inchangées. Cette nouvelle agence NEW LIGHT by NOVELTY bénéficiera de toute l’infrastructure technique, logistique et administrative du Groupe, et deviendra leur première agence italienne. ■