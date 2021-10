Plateaux d’experts au SATIS

En 2019, le nombre de visiteurs dans les salles de conférences augmentait de 30 % et en 2020-2021, la SATIS TV cumulait plus 34 000 visionnages au travers d’une centaine de contenus en VOD…

Fort de ces succès d’audience, en novembre, une quarantaine de plateaux d’experts seront proposés en présentiel et une partie d’entre eux seront diffusés en direct puis accessibles ultérieurement en VOD sur le site web dans le cadre de la troisième SATIS TV. Une dizaine de plateaux d’experts seront ainsi captés et diffusés en ligne en direct.

« Tous les ans nous développons notre programme de conférences autour des sujets les plus en phase avec les préoccupations du marché. Cette année, plusieurs table-rondes et présentations techniques traiteront des innovations pour les plateaux et studios que ce soit pour le cinéma, la télévision, l’entreprise. Nous envisagerons aussi les processus de fabrication écoresponsables et les pistes pour réduire son empreinte carbone, du tournage à la post-production… Vous pouvez déjà découvrir la liste des plateaux d’experts en ligne », précise Stephan Faudeux, directeur du SATIS, qui souligne également : « Cette édition est particulière, c’est celle des retrouvailles et nous sommes impatients de vous revoir. Il y aura des surprises. Il faudra être là… On compte sur vous ! ».

Les plateaux d’experts du SATIS 2021 seront développés autour des thématiques suivantes :

Audio

Broadcast

Business

Communication AV

Écrans

Futurs

Green

Postproduction

Production

Tournage

Retrouvez le programme complet des deux jours du SATIS 2021 en présentiel aux Docks de Paris sur le site internet du salon.

Les accréditations visiteurs sont ouvertes et l’entrée est gratuite !

https://www.satis-expo.com ■