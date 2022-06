ESL renforce son équipe de technico-commerciaux itinérants￼

Stéphane Warin intègre la société ESL en qualité de commercial itinérant – Spécialiste cinéma / film pour le secteur Île-de-France.

Stéphane a d’abord eu plusieurs vies professionnelles avant de rejoindre notre industrie en devenant commercial chez deux grands acteurs du marché du cinéma et du film en France. Sa passion pour la musique, qu’il pratique également comme guitariste/chanteur, son amour de la scène et des milieux artistiques en général l’ont conduit à faire de sa passion un métier en passant de l’autre côté du décor.

Stéphane Warin :

« J’ai rapidement été séduit par la proposition d’ESL de développer le marché du cinéma et du film sur la région parisienne. L’offre d’ESL est large et complète, la diversité des métiers qui y est représentée au travers de ses ateliers est assez impressionnante. Qui plus est, l’équipe a l’air très sympathique et il semble y avoir une bonne cohésion. »

Stéphane Warin – Technico-commercial itinérant

Spécialiste cinéma / film – Secteur Île-de-France

Mobile : 06 99 60 68 27

E-mail : stephane.warin@esl-france.com ■