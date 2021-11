Table ronde, mardi 23 Novembre aux JTSE

CMR 2023, loi sécurité intérieure : menace sur les fréquences culturelles ?

Les fréquences radio sont indispensables au fonctionnement des équipements sans fil. Les bandes UHF et DECT, en particulier, sont créatrices de valeur économique car au cœur des métiers du spectacle et de l’événementiel. Notre secteur les pense sanctuarisées depuis 2015. Pourtant, le rapport Lamy prévoyait déjà une clause de revoyure en 2025 et la conférence mondiale des radiocommunications prépare déjà les grandes manœuvres autour de la reconfiguration du spectre. Le SEINEP, avec le soutien de l’APWPT, souhaite alerter et mobiliser les utilisateurs d’équipements sans fil en perspective de cette échéance aux conséquences économiques et opérationnelles majeures.

Intervenants

Jean-Marie Le Guen – Secrétaire général SEINEP, L’Alliance, membre de l’APWPT

Ludovic Sardnal – Ingénieur d’applications HF et captation, Algam Entreprises

Évangéline Pirot – Présidente du SEINEP, DG Audio-Technica France

Infos pratiques :

Tables rondes AS, au Dock Haussmann, le 23/11/2021 à 11h30.