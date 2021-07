WE ARE LIVE – Adam Hall Group

La campagne #WeBelieveInLive initiée par le fabricant devient l’événement « We Are Live » ! Le 30 juin dernier, le groupe Adam Hall a marqué le redémarrage des évènements en présentiel pour l’ensemble de l’industrie de l’événementiel. Des représentants de l’industrie du spectacle vivant se sont joints pour une soirée spéciale au sein de son Expérience Center à Neu-Anspach (Allemagne). L’évènement qui comptait 100 invités, a regroupé des échanges sur l’avenir de l’industrie événementielle, un partage des expériences individuelles pour aller vers des défis collectifs, attendant avec impatience des temps optimistes avec de nouvelles impulsions. Au cours de la soirée, le chanteur de reggae Gentleman et son groupe sont apparus, marquant le début de sa tournée de festivals. Ce dernier a rappelé à tous les invités ce qui manquait au cours des longs mois passés : la musique, le public et les émotions.

Retrouvez également la vidéo de « We are Live » ■