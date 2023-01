C’est l’histoire de deux étudiants en droit à l’université catholique de Lille, Florian Bourgois et Julien Van Doorne, DJ’s fondateur du groupe The North Project, qui se sont fait remarqués après avoir gagné le tremplin Riffx pour jouer au Touquet Music Beach Festival en août dernier.

Les deux jeunes amis ont eu l’occasion de jouer dans divers festivals de la région des Hauts De France, comme le Forest de Bondues, la célèbre boite de nuit du Network à Lille, et même la première partie de La Femme et Kid Francescoli au Zenith de Lille en septembre dernier, devant près de 3000 personnes.

Friand de technologie, les deux jeunes artistes étaient très heureux de pouvoir tester du matériel à la pointe de la technologie, comme les dernières platines Pioneer CDJ 3000 « Nous avions l’habitude de jouer chez nous, sur du matériel basique, mais là, jouer avec du matos à la pointe de la technologie, c’est vraiment exceptionnel ».

Selon eux, l’écran tactile et rétro-éclairé est un plus non négligeable pour les artistes, lorsque l’on joue en plein soleil ou même dans des salles sombres. Le duo apprécie le système de boucle ainsi que les points HOT – CUE qui s’affichent en direct sur l’écran.

La particularité de leur collaboration est qu’ils ne préparent pas leur set track par track en amont, ils jouent en fonction de l’attente et de l’ambiance du public. Les CDJ 3000 étant plus réactives que ces prédécesseuses, et l’écran permettant de préparer en live une boucle plus rapidement, est très adapté pour leurs prestations live.

Si vous voulez suivre ces deux jeunes lillois, vous pouvez les retrouver sur Instagram et TikTok : @thenorthprojectmusic … En attendant, vous les retrouverez l’été prochain dans les festivals de la région Haut De France, ou sur les réseaux sociaux. ■