Rejoignant le Pulse Panel et le Pulse Panel FX, le Pulse Bar est une barre stroboscopique et d’effets visuels à fort impact. Disponibles en longueur d’un mètre et d’un demi-mètre, les deux modèles intègrent des LEDs RVB de 1,5 W contrôlables par zone, des LEDs blanc froid de 5 W en leur centre et des LEDs RVB de 1,5 W en leur cœur. Qu’il s’agisse d’ajouter des flashs rythmiques synchronisés avec la musique ou de créer des effets spéciaux pour une expérience visuellement plus stimulante, le contrôle de zone personnalisable des LEDs RVB et CW ouvre la voie à une myriade de possibilités de conception. Les Pulse Bar sont classés IP65 et se contrôlent via DMX/RDM, Art-Net, sACN et KlingNet.