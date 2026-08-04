Rebel Dartz est un asservi compact et puissant, créatif et extrêmement polyvalent destiné aux concepteurs qui privilégient les effets visuels percutants. Évolution du Dartz 360, le Rebel Dartz offre une luminosité quatre fois supérieure à celle du modèle original, une optique améliorée, une palette d’effets élargie et une protection IP65 complète contre les intempéries. Avec un faisceau ultra étroit de 1,5°, le Rebel Dartz délivre une luminosité impressionnante de 125 475 lux à 5 m. Le moteur LEDs RBL de 150 W produit des couleurs riches et saturées avec une intensité exceptionnelle. Un filtre True Green dédié améliore le rendu du vert pour des teintes plus riches.