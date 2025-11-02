Doté de la même surface de programmation et du même logiciel qu’un Apex 5 mais sans écran, l’Apex FP est idéal pour les professionnels recherchant une console puissante et polyvalente. L’Eos Apex FP permet d’utiliser ses propres écrans grâce aux deux emplacements pour spigot 5/8 (16 mm) en supports d’accessoires pour intégrer moniteurs, tablettes, ordinateurs portables ou caméras. À son design flexible s’ajoute toute une série de fonctionnalités déjà bien connues et appréciées des utilisateurs d’Apex, telles que les touches OLED personnalisables pour une configuration sur mesure, des entrées/sorties reconfigurables, six encodeurs et une rangée de Target Keys rétroéclairées en RVB.