Ce convertisseur AN/NA compact et polyvalent est doté de huit entrées/sorties TRS symétriques et de connectivité ADAT (huit canaux à 96 kHz). Il offre une conversion précise et un réglage facile via un écran avant haute résolution. Compatible USB-C et Midi, il est léger (1 kg) et adapté au montage en rack ou bureau, et répond aux besoins professionnels.